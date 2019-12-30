فرصة مميزة للاستثمار فى العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)
|فرصتك مميزة للاستثمار بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية 190 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) بموقع حيوى ومميز بالقرب من حى السفارات ومولات تجارية وفندق الماسة ووسط المساحات الخضراء وكريستال لاجون بمقدم بسيط واقساط تصل الى 8سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك واستغل الفرصة واستثمر بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|189,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047085
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