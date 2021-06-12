فرصة مميزة للإيجار او البيع

(للبيع)
|للبيع أو للايجار محل 26.8 متر مربع في عماره رقم 1107 في زهراء مدينة نصر القوات المسلحة للتواصل هاتف 00201005166106
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد طاهر
|التليفون:
|00201005166106
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|العنوان:
|- زهراء مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096762
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