(للبيع)
|فرصة مميزة جدا 👈دوبلكس 280 متر امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثالثة عمارات* 👈موقع مميز وقريبه من طريق الحريه ومركز المدينة ونادى الشروق فرصة بأقل سعر 👈بـ999,000 ج كااش استلام خلال 👈3 شهوور لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|زياد
|التليفون:
|01006636646
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|العنوان:
|المنطقه الثالثة- مدينة الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|999,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077781
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