فرصة مميزة جدا

(للبيع)
|شقه 190متر واجهة بحري (استلام فوري للشقة) (3غرف +3حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثالثة عمارات* موقع مميز وقريبه من طريق الحريه ومركز المدينة ونادى الشروق عرررووووض بأقل الاسعار بـ720,000 ج كاش بدل من 770,000ج الاستلام خلال 3 شهور للعقار لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|زياد
|التليفون:
|01006636646
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|العنوان:
|المنطقة الثالثة- مدينة الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|720,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076768
250 جنيه
720,000 جنيه
300 جنيه
560,000 جنيه
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