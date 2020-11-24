فرصة مميزة جدا

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تفاصيل الإعلان
دوبلكس 320متر امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثالثة عمارات* 👈موقع مميز وقريبه من طريق الحريه ومركز المدينة ونادى الشروق فرصة بأقل سعر 👈بـ999,000 ج كااش استلام خلال 👈3 شهوور لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: زياد
التليفون: 01027775012

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المنطقة الثالثة- مدينة الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 900,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/11/2020
رقم الإعلان: 2073851
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شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

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(بالمنطقه التاسعه المجاوره السابعه ) 📍شقة 135م ناصيه عبارة عن (2غرف+1حمام+ 2ريسبشن+مطبخ+2 .
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24/11/2020
صورة الاعلان: فرررررصه ذهبيه بمدينه الشرووق من #شركة_زياد_للإستثمار_العقاري - في القاهرة مصر

فرررررصه ذهبيه بمدينه الشرووق من #شركة_زياد_للإستثمار_العقاري

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(بالمنطقه التاسعه المجاوره السابعه ) 📍شقة 135م ناصيه عبارة عن (2غرف+1حمام+ 2ريسبشن+مطبخ+2 .
العنوان:

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القسم: 

اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه - في القاهرة مصر

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900,000 جنيه

23/11/2020
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بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

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بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

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900,000 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك وحدتك فى أرقى مواقع #العاصمة_الادارية الجديدة أمام النهر الأخضر و دقايق من الجامعة البريطانية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بنك #فيصل_الاسلامى يطرح ثانى مشاريعه فى #العاصمةالادارية بموقع متميز جدا أمام #النهرالاخضر و ٣.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/11/2020
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صورة الاعلان: شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عرض لفترة محدودة جدا🔥🔥 فى #العاصمة_الادارية تطرح شركة #رافكو الراعى العقارى للنادي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اشترى بيتك الجديد بأفضل مواقع #القاهرةالجديدة بجوار #مدينتى مباشرة بمقدم ٥ % فقط وانظمة سداد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: بالحي الاول شرق " فيلات " - في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات "

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

570,000 جنيه

22/11/2020
صورة الاعلان: شق مميزة امام ميراج سيتى - في القاهرة مصر

شق مميزة امام ميراج سيتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#لفترة_محدودة جدا أدفع مقدم ٥% فقط وتقسيط على ٧ سنوات بدون فوائد وامتلك وحدتك فى كمبو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري - في القاهرة مصر

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: دوبلكس 600متر +110متر بالشروق - في القاهرة مصر

دوبلكس 600متر +110متر بالشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دوبلكس 600متر +110مترحديقة امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عرض لفترة محدودة جدا🔥🔥 فى #العاصمة_الادارية تطرح شركة #رافكو الراعى العقارى للنادي ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة لن تتكرر احجز الان شقتك بأطول فترة سداد فى تاج سيتى فى #التجمع أمام ميراج سيتى وفندق الماريوت .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
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