فرصة مميزة جدا بأمتلاكك مكتبك الخاص بالعاصمة

(للبيع)
|فرصتك جتلك لحد عندك لامتلاكك مكتبك الخاص بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر وبدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح ومساحته 40م تشطيب كامل بالتكييفات وموقعه مميز جدا بالحي المالي وامام وزارة المالية وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية وامام اكبر شبكة مواصلات بالعاصمة يلا مستي ايه الحق الفرصة واتصل علي 01279848994 وامتلك بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053846
275,000 جنيه
203,000 جنيه
137,000 جنيه
131,000 جنيه
160,000 جنيه
341,000 جنيه
120,000 جنيه
330,000 جنيه
297,000 جنيه
232,000 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
135,000 جنيه
143,000 جنيه
246,000 جنيه
330,000 جنيه
150,000 جنيه