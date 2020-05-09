فرصة مش هتكرر . استلام فورى بالتقسيط

الحق الفرصة واستلم شقتك دلوقتى متشطبة على المفتاح فى كمبوند راقى فى التجمع الخامس . وعيش وسط الهدوء والراحة والامان . الشقة فى الجولدن سكوير فى التجمع الخامس . مساحة 125 م . ب 2 مليون و 300 الف . هتدفع مقدم 20 % وهتقسط الباقى على 20 سنة او على 7 سنين . يعنى لو بتدور على الراحة ليك ولولادك وبتدور على مستقبل افضل يبقى الفرصة ده ليك . العرض لفترة محدودة . يلا مستنى ايه كلمنا على 01061536694 واحجز وحدتك