فرصة مش هتكرر . استلام فورى بالتقسيط

(للبيع)
|الحق الفرصة واستلم شقتك دلوقتى متشطبة على المفتاح فى كمبوند راقى فى التجمع الخامس . وعيش وسط الهدوء والراحة والامان . الشقة فى الجولدن سكوير فى التجمع الخامس . مساحة 125 م . ب 2 مليون و 300 الف . هتدفع مقدم 20 % وهتقسط الباقى على 20 سنة او على 7 سنين . يعنى لو بتدور على الراحة ليك ولولادك وبتدور على مستقبل افضل يبقى الفرصة ده ليك . العرض لفترة محدودة . يلا مستنى ايه كلمنا على 01061536694 واحجز وحدتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01061536694
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القاهرة الجديدة- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059227
317,000 جنيه
195,000 جنيه
261,000 جنيه
273,000 جنيه
230,000 جنيه
208,000 جنيه
218,000 جنيه
190,000 جنيه
197,000 جنيه
195,000 جنيه
260,000 جنيه
203,000 جنيه
184,000 جنيه
176,000 جنيه
237,000 جنيه