فرصة مش هتكرر . استلام فورى بالتقسيط

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تفاصيل الإعلان
الحق الفرصة واستلم شقتك دلوقتى متشطبة على المفتاح فى كمبوند راقى فى التجمع الخامس . وعيش وسط الهدوء والراحة والامان . الشقة فى الجولدن سكوير فى التجمع الخامس . مساحة 125 م . ب 2 مليون و 300 الف . هتدفع مقدم 20 % وهتقسط الباقى على 20 سنة او على 7 سنين . يعنى لو بتدور على الراحة ليك ولولادك وبتدور على مستقبل افضل يبقى الفرصة ده ليك . العرض لفترة محدودة . يلا مستنى ايه كلمنا على 01061536694 واحجز وحدتك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Heba
التليفون: 01061536694

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العنوان: القاهرة الجديدة- التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/5/2020
رقم الإعلان: 2059227
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6/5/2020
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