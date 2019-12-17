فرصة محل للايجار في شارع عين شمس الرئيسي

(للإيجار)
|فرصة ذهبية محل للايجار في شارع عين شمس الرئيسي مساحة 70 م2 ومتشطب تشطيب سوبر لوكس ومجهز لمطعم ومرفق معه شقة مساحة 40 م2 تصلح تخزين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد عبد الفتاح
|التليفون:
|01001309555
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|العنوان:
|شارع عين شمس الرئيسي- عين شمس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045524
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