فرصة ماتضيعهاش من ايدك اختار محلك بموقع مميز فى Paris Mall

(للتقسيط)
|فرصة وماتضيعهاش من ايدك اختار موقع محلك بview مختلف ع برج ايفيل واطول برج بافريقيا 22م تشطيب رخام +محارة واستمتع بكل مميزات المول قرية جليدية بمساحة 490 متر و قاعتين سينما بالدور الثاني و كافيهات ومنطقة ترفيهية خاصة للأطفال كل ده بعائد استثمارى كبير واقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واختار محلك بموقع مميز فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|176,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048340
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