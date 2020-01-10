فرصة ماتضيعهاش من ايدك اختار محلك بموقع مميز فى Paris Mall

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صورة الاعلان: فرصة ماتضيعهاش من ايدك اختار محلك بموقع مميز فى Paris Mall - في القاهرة مصر

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فرصة وماتضيعهاش من ايدك اختار موقع محلك بview مختلف ع برج ايفيل واطول برج بافريقيا 22م تشطيب رخام +محارة واستمتع بكل مميزات المول قرية جليدية بمساحة 490 متر و قاعتين سينما بالدور الثاني و كافيهات ومنطقة ترفيهية خاصة للأطفال كل ده بعائد استثمارى كبير واقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واختار محلك بموقع مميز فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 176,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/1/2020
رقم الإعلان: 2048340
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2/1/2020
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