فرصة لن تتكرر محل يصلح لجميع الانشطة

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تفاصيل الإعلان
فرصة لن تتكرر محل يصلح لجميع الانشطة محل بشارع الطاقة يعمل حاليا سوبر ماركت 50م حمام – مخزن – مع المحا حديقة 40م – حصة بالارض – يصلح لجميع الانشطة – المطلوب 1300000ج ت/01000413332/0224706712
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: alahly
التليفون: 01000413332

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العنوان: شارع الطاقة للبيع- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,300,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/12/2019
رقم الإعلان: 2046315
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16/12/2019
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16/12/2019
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14/12/2019
صورة الاعلان: مكب للبيع في العاصمه الاداريه بدون مقدم واول قسط بعد الاستلام - في القاهرة مصر

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14/12/2019
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