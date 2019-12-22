(للبيع)
|فرصة لن تتكرر محل يصلح لجميع الانشطة محل بشارع الطاقة يعمل حاليا سوبر ماركت 50م حمام – مخزن – مع المحا حديقة 40م – حصة بالارض – يصلح لجميع الانشطة – المطلوب 1300000ج ت/01000413332/0224706712
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|01000413332
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع الطاقة للبيع- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046315
400,000 جنيه
281,000 جنيه
220,000 جنيه
60,000 جنيه
18,000 جنيه
120,000 جنيه
2,000,000 جنيه
315,000 جنيه
400,000 جنيه
1,500,000 جنيه
400,000 جنيه
2,700,000 جنيه
2,500,000 جنيه
2,500,000 جنيه
2,000,000 جنيه