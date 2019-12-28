فرصة لن تتكرر شقتك بموقع حيوى ومميز فى العاصمة الادارية

شقتك فى العاصمة الادارية بموقع مميز جدا بالقرب من حى السفارات وفندق الماسة والنهر الاخضر وكمان ع شارعين رئيسين 220م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3حمام ) وسط كل خدماتك نادى صحى ومولات تجارية باقل مقدم وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بموقع حيوي فى العاصمة الادارية الجديدة