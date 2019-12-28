فرصة لن تتكرر شقتك بموقع حيوى ومميز فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|شقتك فى العاصمة الادارية بموقع مميز جدا بالقرب من حى السفارات وفندق الماسة والنهر الاخضر وكمان ع شارعين رئيسين 220م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3حمام ) وسط كل خدماتك نادى صحى ومولات تجارية باقل مقدم وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بموقع حيوي فى العاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|245,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046873
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