(للبيع)
|فرصة للمستثمرين محل للبيع بكمبوند الحى الايطالى بتسهيلات للبيع محل 80م على واجهة كمبوند الحى الايطالى المحل بالمول الخدمى الخاص بالكمبوند ( Italian Square ) له واجهة على الشارع و تراس خلفى 46م حق انتفاع يصلح لنشاط مطعم او كافيه مدفوع 1,310,000ج متبقى 755,000ج مطلوب المدفوع + 200 الف جنيه اوفر للمزيد من التفاصيل اتصل بنا 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وادارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|s
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- s
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,310,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048598
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