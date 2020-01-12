فرصة للمستثمرين محل للبيع بكمبوند الحى الايطالى بتسهيلات للبيع محل 80م على واجهة كمبوند الحى الايطالى المحل بالمول الخدمى الخاص بالكمبوند ( Italian Square ) له واجهة على الشارع و تراس خلفى 46م حق انتفاع يصلح لنشاط مطعم او كافيه مدفوع 1,310,000ج متبقى 755,000ج مطلوب المدفوع + 200 الف جنيه اوفر للمزيد من التفاصيل اتصل بنا 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وادارة الصفقات العقارية