فرصة للعمل بكبرى المجمعات الطبية بالسعودية ( جدة - مكة )

(فرصة عمل)
|نقـل كفالـة . اخصائية نسا . اخصائية جلدية . اخصائى - اخصائية رمد . اخصائي - اخصائية باطنة . اخصائى تحاليل ( طب بشرى ) . اخصائية اسنان تقويم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|منى محمد
|التليفون:
|00201066926180
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|العنوان:
|- جدة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099663
1 ريال
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2 ريال
999 ريال
1 ريال
5,000 ريال
14,000 ريال
3,600 ريال
1 ريال
اتصل
1 ريال
1 ريال
1 ريال
100 ريال
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