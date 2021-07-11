فرصة للعمل بكبرى المجمعات الطبية بالسعودية ( جدة - مكة )

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
نقـل كفالـة . اخصائية نسا . اخصائية جلدية . اخصائى - اخصائية رمد . اخصائي - اخصائية باطنة . اخصائى تحاليل ( طب بشرى ) . اخصائية اسنان تقويم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: منى محمد
التليفون: 00201066926180

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العنوان: - جدة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/7/2021
رقم الإعلان: 2099663
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بيجر مناداة للمطاعم والكافيهات الحديثة

بيجر مناداة للمطاعم والكافيهات الحديثة

(للبيع)

أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات صممت أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات خصيصا من اجل راحه.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

11/7/2021
صورة الاعلان: شركة نقل عفش شرق الرياض بخصم 25 %

شركة نقل عفش شرق الرياض بخصم 25 %

(فرص)

البدر لنقل العفش افضل شركة نقل عفش شرق الرياض، تعتبر من الشركات المتخصصة في مجال نقل الأثاث بأحتراف.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

11/7/2021
صورة الاعلان: جهاز المناداة الاسلكى للمستشفيات

جهاز المناداة الاسلكى للمستشفيات

(للبيع)

طابعة الفواتير الفورية التي تستخدم في المولات والمتاجر والمطاعم والمحلات بجميع أنواعها لتسهيل وتنظيم.
العنوان:

الرياض - السعودية

2 ريال

10/7/2021
صورة الاعلان: تركيب كاميرات مراقبة 2 كاميرا 999 ريال سعودى

تركيب كاميرات مراقبة 2 كاميرا 999 ريال سعودى

(للبيع)

تركيب كاميرات مراقبة 2 كاميرا 999 ريال سعودى البيوت و الشركات و المحلات ضمان سنتين ربط على الشاشة و .
العنوان:

القصيم - السعودية

999 ريال

10/7/2021
صورة الاعلان: المصدات الأوماتيكية لمنع أختراق الشاحنات

المصدات الأوماتيكية لمنع أختراق الشاحنات

(للبيع)

تعتبر المصدات الأمنية العمودية ونصف الدائريه وكذلك الشوكيات هي أحد أهم أدوات الأمان والتحكم في عملية.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/7/2021
صورة الاعلان: توفير عمالة من تونس / شركة توظيف من تونس

توفير عمالة من تونس / شركة توظيف من تونس

(طلب عمل)

توفر جميع الإختصاصات من الجنسية التونسية من : أطباء /تمريض / مهندسين / مدرسين / كوافيرات / شيف مطبخ .
العنوان:

الرياض - السعودية

5,000 ريال

10/7/2021
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صورة الاعلان: * Vacancies at a computer programming company in the Kingdom of Saudi Arabi

* Vacancies at a computer programming company in the Kingdom of Saudi Arabi

(فرصة عمل)

#Saudi_jobs * Vacancies at a computer programming company in the Kingdom of Saudi Arabia with the fo.
العنوان:

الرياض - السعودية

14,000 ريال

9/7/2021
صورة الاعلان: مراقب معماري

مراقب معماري

(فرصة عمل)

مطلوب مراقب انشاءات خبره باعمال التشطيب اقامة قابلة للنقل رخصة قيادة Civil Supervisor Experience in .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

3,600 ريال

9/7/2021
صورة الاعلان: أجهزة صفوف الأنتظار وترتيب الأدوار

أجهزة صفوف الأنتظار وترتيب الأدوار

(للبيع)

لا شك أن أجهزة صفوف الأنتظار أحد الأجهزة الهامة والضرورية لكل منشأة تؤدي خدمات ذات كثافة عددية يتيح .
العنوان:

الجيزة - السعودية

1 ريال

8/7/2021
صورة الاعلان: خصم 10% على جميع قطع تكييف السيارات من متجر رفرف الالكتروني

خصم 10% على جميع قطع تكييف السيارات من متجر رفرف الالكتروني

(للبيع)

وداعاً للحرارة المرتفعة داخل سيارتك وللأسعار المرتفعة خارجها متجر رفرف يقدم خصم 10% على جميع قطع الت.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: أجهزة البصمة بالوجه - الأكسس كنترول

أجهزة البصمة بالوجه - الأكسس كنترول

(للبيع)

جهاز الحضور والأنصراف ( الأكسس كنترول ) عن طريق بصمة الوجه مع قياس درجة حرارة الجسم وذلك تجنبا ووقاي.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

7/7/2021
صورة الاعلان: كاميرا ومرايا كشف أسفل السيارة

كاميرا ومرايا كشف أسفل السيارة

(للبيع)

كاميرات ومرايا الكشف اسفل السيارة تعتبر الكاميرات والمرايا التي تكشف اسفل السيارات أداتين هامتين وض.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

6/7/2021
صورة الاعلان: أجهزة تفتيش الحقائب بالأشعة السينية X RAY

أجهزة تفتيش الحقائب بالأشعة السينية X RAY

(للبيع)

جهاز تفتيش الشنط والحقائب - X-RAY فى عالم لم تعد فية مسألة الأمن والأمان مسألة رفاهية أمن زوارك - .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

4/7/2021
صورة الاعلان: مدرسة معلمة احصاء و رياضيات خصوصي بالرياض

مدرسة معلمة احصاء و رياضيات خصوصي بالرياض

(طلب عمل)

مدرسة معلمة احصاء ورياضيات خصوصي بالرياض 0537655501 نوفر لكم أفضل نخبة مميزة من مدرسات احصاء بالرياض.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

4/7/2021
صورة الاعلان: ديانه براد 5 متر

ديانه براد 5 متر

(للإيجار)

ديانه براد 5متر لنقل الخضار والفواكه والمواد الغذائية تبوك وخارجة.
العنوان:

تبوك - السعودية
القسم: 

اتصل

3/7/2021
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