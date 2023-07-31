فرصة للسفر الى الاردن والعمل هناك عن طريق الدراسة للشباب والبنات

(Job Opportunity)

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Jordan (Amman) [ Change location ]

Ad Information
للسفر الى الاردن والعمل هناك لمدة عام فرصة حفيفية وقانونية للشباب والبنات لمن هم دون سن 23 عام حيث نقوم بتامين قبول دراسة لهم لكي يستطيعوا السفر والوصول الى الاردن بطريقة قانونية وبعد حصولهم على الاقامة في الاردن يستطيعوا العمل في الاردن لمد\ة عام قابلة للتجديد تكايف تحصيل القبول 300 دولار عند الحصول على قبول الكلية ثم 300 دولار عند الوصول للاردن والحصول على الاقامة ثم 400 دولار تدفع للكلية اقساط لمدة عام الشروط المطلوبة شهادة الثانوية ناجح او غير ناجح والعمر دون سن 23 عام للشباب والبنا
Contact The Advertiser:
Contact Name: ابو علاء
Telephone: 00201226561917

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: gardens- amman
Amman -

Jordan
Ad Information:
Price: 300 Dollar
Posting Date: 7/8/2023
Ad Number: 2240129
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Price
Posting Date
Ad Photo: سهلنا الطريق للتنظيف و عاملتك اليومية صارت عنا لراحتك

سهلنا الطريق للتنظيف و عاملتك اليومية صارت عنا لراحتك

(For Sale)

سهلنا الطريق للتنظيف و عاملتك اليومية صارت عنا لراحتك حددي إختيارك واتركي الباقي علينا عاملتك بدون .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

31/7/2023
Ad Photo: توفير عاملات يومي بخبرة لكافة اعمال التنظيف

توفير عاملات يومي بخبرة لكافة اعمال التنظيف

(For Sale)

توفير عاملات يومي بخبرة لكافة اعمال التنظيف تعبتي من شغل البيت والتعزيل محتاجه حد يريحك ويساعدك ما ت.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

30/7/2023
Ad Photo: تأمين عاملات ومدبرات لاعمال التنظيف والترتيب اليومي

تأمين عاملات ومدبرات لاعمال التنظيف والترتيب اليومي

(For Sale)

تأمين عاملات ومدبرات لاعمال التنظيف والترتيب اليومي عشان ست البيت ترتاح عملنا تخفيضات مميزة جداً و ب.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

24/7/2023
Ad Photo: عاملات لاعمال التنظيف والترتيب باتقان وبخبرة يومي

عاملات لاعمال التنظيف والترتيب باتقان وبخبرة يومي

(For Sale)

عاملات لاعمال التنظيف والترتيب باتقان وبخبرة يومي تنظيف وترتيب المنازل والمكاتب والشركات بكادر مميز.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

23/7/2023
Ad Photo: سوفت كلين تقدم لكم افضل خدمة عاملات التنظيف بنظام اليومي

سوفت كلين تقدم لكم افضل خدمة عاملات التنظيف بنظام اليومي

(For Sale)

سوفت كلين تقدم لكم افضل خدمة عاملات التنظيف بنظام اليومي مع سوفت كلين لاتهكلي هم التتظيف نوفر عاملا.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

23/7/2023
Ad Photo: تأمين افضل عاملات بخبرة في التنظيف من اجلكم

تأمين افضل عاملات بخبرة في التنظيف من اجلكم

(For Sale)

تأمين افضل عاملات بخبرة في التنظيف من اجلكم لدينا عاملات لتقديم خدمة التنظيف و الترتيب اليومي يتوفر .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

22/7/2023
Ad Photo: شواية دجاج

شواية دجاج

(For Sale)

شواية دجاج للمطاعم صناعة أردنية.
Location:

Amman - Jordan
Category: 

1,113,300 Dinar

16/7/2023
Ad Photo: مؤسسة فراس لأعمال البناء التشطيبات والديكورات بالاقساط

مؤسسة فراس لأعمال البناء التشطيبات والديكورات بالاقساط

(For Sale)

تنفيذ جميع الأعمال البناء التشطيبات والديكورات تسلم مفتاح بالاقساط بسعر الكاش دفعه 50٪ نقدا ال.
Location:

Amman - Jordan

100 Dinar

9/7/2023
Ad Photo: دروس خصوصي رياضيات

دروس خصوصي رياضيات

(Business Opportunity)

0780689406 تاسيس ومراجعة مدرس رياضيات فيزياء متخصص توجيهي مناهج وطنية ودولية اساسي ثانوي كليات.
Location:

Amman - Jordan

20 Dinar

8/7/2023
Ad Photo: خدمة توفير العاملات للتنظيف و الترتيب بخبرة وبأقل الاسعار

خدمة توفير العاملات للتنظيف و الترتيب بخبرة وبأقل الاسعار

(For Sale)

خدمة توفير العاملات للتنظيف و الترتيب بخبرة وبأقل الاسعار عاملات بنظام اليومي و الاسبوعي و الشهري مد.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

19/6/2023
Ad Photo: سوفت كلين لعاملات التنظيف والترتيب لكافة المرافق

سوفت كلين لعاملات التنظيف والترتيب لكافة المرافق

(For Sale)

سوفت كلين لعاملات التنظيف والترتيب لكافة المرافق توفير عاملات تنظيف وترتيب بنظام العمل بمدة 6 ساعات .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

19/6/2023
Ad Photo: توفير كافة عاملات لاعمال التنظيف و الترتيب الشامل

توفير كافة عاملات لاعمال التنظيف و الترتيب الشامل

(For Sale)

توفير كافة عاملات لاعمال التنظيف و الترتيب الشامل يتوفر كادر من عاملات التنظيف لكافة الاعمال اليومية.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

18/6/2023
Ad Photo: مساحة الارض 750 متر مساحة البناء 127giving تملك شاليه 5 نجوم ضمن كمباوند

مساحة الارض 750 متر مساحة البناء 127giving تملك شاليه 5 نجوم ضمن كمباوند

(For Sale)

ضمن كمباوند بخدمات متكاملة خدمات الأمن والحماية مع توفر بوابات الكترونية وكاميرات لكافة الكمباوند عل.
Location:

Amman - Jordan
Category: 

128,900 Dinar

18/6/2023
Ad Photo: مساحة الارض 750 متر مساحة البناء 127 مترgivingتملك شاليه 5 نجوم ضمن كمباوند

مساحة الارض 750 متر مساحة البناء 127 مترgivingتملك شاليه 5 نجوم ضمن كمباوند

(For Sale)

ضمن كمباوند بخدمات متكاملة خدمات الأمن والحماية مع توفر بوابات الكترونية وكاميرات لكافة الكمباوند عل.
Location:

Amman - Jordan
Category: 

118,900 Dinar

18/6/2023
Ad Photo: مساحة الارض 350 متر مساحة البناء 120مترgivingتملك شاليه 5 نجوم ضمن كمباوند

مساحة الارض 350 متر مساحة البناء 120مترgivingتملك شاليه 5 نجوم ضمن كمباوند

(For Sale)

ضمن كمباوند بخدمات متكاملة خدمات الأمن والحماية مع توفر بوابات الكترونية وكاميرات لكافة الكمباوند عل.
Location:

Amman - Jordan
Category: 

78,900 Dinar

18/6/2023
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