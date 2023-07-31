فرصة للسفر الى الاردن والعمل هناك عن طريق الدراسة للشباب والبنات

(Job Opportunity)
|للسفر الى الاردن والعمل هناك لمدة عام فرصة حفيفية وقانونية للشباب والبنات لمن هم دون سن 23 عام حيث نقوم بتامين قبول دراسة لهم لكي يستطيعوا السفر والوصول الى الاردن بطريقة قانونية وبعد حصولهم على الاقامة في الاردن يستطيعوا العمل في الاردن لمد\ة عام قابلة للتجديد تكايف تحصيل القبول 300 دولار عند الحصول على قبول الكلية ثم 300 دولار عند الوصول للاردن والحصول على الاقامة ثم 400 دولار تدفع للكلية اقساط لمدة عام الشروط المطلوبة شهادة الثانوية ناجح او غير ناجح والعمر دون سن 23 عام للشباب والبنا
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ابو علاء
|Telephone:
|00201226561917
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|Location:
|gardens- amman
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|300 Dollar
|Posting Date:
|7/8/2023
|Ad Number:
|2240129
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