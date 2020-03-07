فرصة للتميز وشاليهك بالفرش في لاسيرينا السخنة

(للبيع)
|فرصتك للتميز وامتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة وهتستمتع بنماذج مصغرة من المعالم الحضارية الاهرامات وابو الهول والقلعة ومعبد الكرنك وغيرهم كتير وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وغيرهم كتير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|103,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055265
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