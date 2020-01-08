(للبيع)
|فرصة للاستثمار محل للبيع داخل مول راقى بمدينة 6 اكتوبر بمدينة 6 اكتوبر بجوار ارقى مولات اكتوبر بالقرب من سيتى سكيب – المرشدى مول – باندا ماركت المحل بالدور الارضى مساحة المحل 7 متر تشطيب سوبر لوكس واجهة سيكوريت – كهرباء مطلوب 400,000ج كاش للتفاصيل والمعاينة / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|f
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- f
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048065
1,350,000 جنيه
2 جنيه
2,000,000 جنيه