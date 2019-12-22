فرصة للاستثمار , بيتك بيطل علي محور بن زايد مباشرة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فرصة للاستثمار , بيتك بيطل علي محور بن زايد مباشرة - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

فرصة للاستثمار , ارض للبيع على محور محمد بن زايد مباشرة , مساحة 600 متر , على بعد 5 دقائق من العاصمة الادارية وجامع الفتاح العليم والطريق الأوسطي . وكمان جنب خط المونوريل الجديد اللي بيربط القاهرة الجديدة ببيت الوطن وبينتهي بالعاصمة الادارية للاستفسار يرجي الاتصال علي 01001800042
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مسكني
التليفون: 01001800042 - 01122668359

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: التجمع الخامس , القاهرة الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 999 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/1/2020
رقم الإعلان: 2047474
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ارض للبيع بكفر الباشا - في القاهرة مصر

ارض للبيع بكفر الباشا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بيع قطعه ارض بكفر الباشا متفرع من شارع مؤسسه الزكاه بجوار محطه البركه قطعه ارض مساحتها 100 متر ناصيه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600,000 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: مسكني للاستشارات الهندسية والمقاولات العامة - في القاهرة مصر

مسكني للاستشارات الهندسية والمقاولات العامة

(للاستثمار)

- في القاهرة مصر

كل ما يخص الاستشارات الهندسية وعمل التراخيص والمطابقات والمصالحات طبقا لقانون التصالح الجديد . تح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

99 جنيه

5/12/2019
صورة الاعلان: ارض للبيع فى تقسيم عمر بن الخطاب- شارع جسر السويس - في القاهرة مصر

ارض للبيع فى تقسيم عمر بن الخطاب- شارع جسر السويس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ارض للبيع فى تقسيم عمر بن الخطاب – شارع جسر السويس –قبل الحرفيين مساحتها 330 متر مطلوب 23000 جنية لل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

23,000 جنيه

3/12/2019
صورة الاعلان: مزرعه للبيع 4200م - في القاهرة مصر

مزرعه للبيع 4200م

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مزرعه للبيع 4200م مطلوب 2 مليون ونص بالعزيزية بالقاهرة معاينات كل يوم عدا الاتنين 01001910248 01223.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

24/11/2019
صورة الاعلان: مقابر شركة نور الرحمن - في القاهرة مصر

اتصل

9/10/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager