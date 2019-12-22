فرصة للاستثمار , بيتك بيطل علي محور بن زايد مباشرة

فرصة للاستثمار , ارض للبيع على محور محمد بن زايد مباشرة , مساحة 600 متر , على بعد 5 دقائق من العاصمة الادارية وجامع الفتاح العليم والطريق الأوسطي . وكمان جنب خط المونوريل الجديد اللي بيربط القاهرة الجديدة ببيت الوطن وبينتهي بالعاصمة الادارية للاستفسار يرجي الاتصال علي 01001800042