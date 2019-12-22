فرصة للاستثمار , بيتك بيطل علي محور بن زايد مباشرة

(للبيع)
|فرصة للاستثمار , ارض للبيع على محور محمد بن زايد مباشرة , مساحة 600 متر , على بعد 5 دقائق من العاصمة الادارية وجامع الفتاح العليم والطريق الأوسطي . وكمان جنب خط المونوريل الجديد اللي بيربط القاهرة الجديدة ببيت الوطن وبينتهي بالعاصمة الادارية للاستفسار يرجي الاتصال علي 01001800042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مسكني
|التليفون:
|01001800042 - 01122668359
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|العنوان:
|التجمع الخامس , القاهرة الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|999 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047474
600,000 جنيه
99 جنيه
23,000 جنيه
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