فرصة لا تعوض شقتك فى Town Gate بخصم 12%

(للبيع)
|امتلك شقتك فى Town Gate بمساحة 170 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) تشطيب اكسترا لوكس والحق الفرصة بالقرب من بحيرات الصناعية ومول تجارى متكامل وبخصم 12% واقساط تصل الى 8 سنين بدون اى فوائد يلا بسرعة اتصل على 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالخصومات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|208,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048503
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