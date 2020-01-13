فرصة لا تعوض بأمتلاكك عيادتك الخاصة بالعاصمة

(للتقسيط)
|فرصة لاتعوض بامتلاكك عيادتك الخاصة بمول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة وامام وزارة المالية وقريب من فندق الماسة والكاتدرائية ومدينة الفنون والثقافة اللي بتضم دار الاوبرا الجديدة واكبر مجمع سينمات ومسارح ومساحة العيادة 75م تشطيب كامل بالتكييفات وبأقل مقدم واطول فتر سداد وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|218,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048826
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