فرصة لا تتكرر بعمارات ضباط زهراء مدينة نصر وحدة ادارية 32 متر للبيع 135000ج

(للبيع)
|فرصة لا تتكرر - بعمارات ضباط زهراء مدينة نصر - وحدة ادارية 32 متر للبيع بعمارات ضباط زهراء مدينة نصر بالحى العاشر عبارة عن حجرة وحمام مؤمنة بشبابيك حديد – مطلوب 135000جنيه كاش فقط والباقى تقسيط على 6 أقساط نصف سنوية بأجمالى 165.000 جنيه - كل قسط 27500 جنيه كل 6 شهور لصندوق اسكان القوات المسلحة والتنازل على البائع لصندوق اسكان قوات مسلحة وسعر تأجيرها فى المنطقة كمكتب او ادارى شركة 1700جنيه شهريا عمولة المكتب 5000ج فقط 01001355387 الذهبية للعقارات متميزون بفضل الله تعالى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سامر
|التليفون:
|01001355387
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|العنوان:
|مدينة نصر بعمارات ضباط زهراء مدينة نصر بالحى العاشر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|135,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052732
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