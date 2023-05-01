فرصة لامتلاك فيلا رائعة في بيرلا مارينا، الساحل الشمالي، تحتوي على جميع المواصفات التي تحتاجها لتحقيق الراحة والرفاهية. تتميز هذه الفيلا بتصميم فريد ومتميز وتشطيبات عالية الجودة، مع 5 غرف نوم و4 حمامات و2 رسيبشن ومطبخ أمريكي، بالإضافة إلى تراس خاص يطل على الحديقة وحمامات السباحة. ستجد الفيلا في موقع مثالي، يتيح لك المناظر الخلابة والحدائق الجميلة الاستمتاع بالخصوصية والأمان والاسترخاء. وتتميز المساحة الكبيرة للفيلا، التي تبلغ 250 متر مربع، بـ175 متر مباني و75 متر حديقة خاصة، بالإضافة إلى مناظ