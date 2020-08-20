فرصة لأتحاد الملاك وللجادين بالشراء بأرقي أحياء مشروع بيت الوطن بالقاهرة ال

(للبيع)
|💥🏡أمتلك أرض بسعر شقة فرصة لأتحاد الملاك وللجادين بالشراء بأرقي أحياء مشروع بيت الوطن بالقاهرة الجديدة الحي الرابع بجوار النادي الاهلي مرحلة خامسة 660 م واجهة بحري علي شارع كبير داخلة صريحة من الفيوزون موقع متميز مالك أصيل 💥🏡 مدفوع 💵 /51 الف دولار مطلوب / مليون 150 توتال للتواصل والاستفسارات معنا 👇/ ( 01144450406 )📲 ( 01144450405 )📲
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مدحت
|التليفون:
|01144450406
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|العنوان:
|القاهره الجديده- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065467
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