فرصة عمل وزيادة دخل - تسويق وبيع بالعمولة

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تفاصيل الإعلان
👈 فرصة عمل وزيادة دخل 💯 👈 اذا كنت تبحث عن عمل حر او عمل اضافي في وقت فراغك او تريد زيادة دخلك الشهري 💵💵ولا تريد التقيد بمواعيد عمل ثابتة ⌚️🕰 ولا روتين وظيفي 👌 👈نحن شركة تقنية ونظم معلومات بالمملكة العربية السعودية تبحث عن مسوقين بالعمولة لبيع المواقع الالكترونية 🌐 بعمولات مجزية ونستهدف السوق السعودي سواء الاشخاص او الشركات 📊 📈 📊 👈 تواصل معنا على الخاص لمعرفة كل التفاصيل 👉
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد خليفة
التليفون: +966565622310

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/1/2020
رقم الإعلان: 2048926
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صورة الاعلان: تسويق - في الرياض السعودية

تسويق

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

مطلوب مسوقين لمهرجان كبير في مدينة الرياض وجدة والمنطقة الشرقية لهم خبرة في جلب الرعاة .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/12/2019
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