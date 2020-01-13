فرصة عمل وزيادة دخل - تسويق وبيع بالعمولة

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تفاصيل الإعلان
اذا كنت تبحث عن عمل حر او عمل اضافي في وقت فراغك او تريد زيادة دخلك الشهري ولا تريد التقيد بمواعيد عمل ثابتة ولا روتين وظيفي ؟ نحن شركة تقنية ونظم معلومات بالمملكة العربية السعودية تبحث عن مسوقين بالعمولة لبيع المواقع الالكترونية بعمولات مجزية ونستهدف السوق السعودي سواء الاشخاص او الشركات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد نبيل
التليفون: 966565620035

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - جدة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/1/2020
رقم الإعلان: 2048843
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اجهزة انذار ضد السرقه والحريق

اجهزة انذار ضد السرقه والحريق

(للبيع)

أقوى عروض وأسعار أجهزة الانذار ضد السرقة والحريق، موديلات مختلفة من أفضل اجهزة الانذار وبأفضل الأسعا.

2 ريال

13/1/2020
صورة الاعلان: كاشف الشنط والحقائب x-ray

كاشف الشنط والحقائب x-ray

(للبيع)

كاشف الشنط والحقائب x-ray كاشف الشنط والحقائب X_ray الجهاز ماسح ضوشى لكل ما تحويه الحقاشب يمكنه ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

13/1/2020
صورة الاعلان: اجهزة مناداة وبيجر للمطاعم والديوانية

اجهزة مناداة وبيجر للمطاعم والديوانية

(للبيع)

نقدم لكم حل التواصل اللاسلكى المباشر والدقيق مع النادل اتفادى ضغط العمل وامكانية حدوث اخطاء فى الطل.

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: مراه تفتيش اسفل السيارة

مراه تفتيش اسفل السيارة

(للبيع)

كاميرا كشف وفحص اسفل السيارة هى الة تصوير ذكية تستخدم لاعطاء صورة دقيقه وواضحه عن الهيكل السفلي للسي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: اجهزة صفوف الانتظار

اجهزة صفوف الانتظار

(للبيع)

من اجل كفاءة اعلى في الاداء وسرعة اكبر فى الانجاز وتسهيلا للتعاملات فى المؤسسات الخدمية ذات الكثافة .
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

13/1/2020
صورة الاعلان: طابعة فواتير محمولة

طابعة فواتير محمولة

(للبيع)

الطابعه المحموله مناسبه جدا لمناديب المبيعات المتنقلون سرعه فى الاداء وكفاءه فى الانجاز راحة لك وللع.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

13/1/2020
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صورة الاعلان: طابعات باركود وفواتير

طابعات باركود وفواتير

(للبيع)

افضل وارخص الاسعار لطابعة تعمل بكفاءة عاليه طابعة ZT410 من انتاج شركة ZEBRA الامريكيه الطابعة تعمل ب.

2 ريال

13/1/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه

كاميرات مراقبه

(للبيع)

كاميرات المراقبة مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات الحركة MOTION DET.
العنوان:

الرياض - السعودية

3 ريال

13/1/2020
صورة الاعلان: اجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات

اجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

اجهزة المناده للمطاعم والكافيهات والمقاهى _ نقدم لكم حل التواصل اللاسلكى المباشر .

5 دولار

12/1/2020
صورة الاعلان: للبيع بسعر مميز براده شيمتز موديل 2010

للبيع بسعر مميز براده شيمتز موديل 2010

(للبيع)

للبيع بسعر مميز براده شيمتز موديل 2010 مع مبرد كارير فيكتور 1850 رقم العرض هو 114107 مواصفات قياسية .

1 ريال

12/1/2020
صورة الاعلان: ميزان باركود الكترونى

ميزان باركود الكترونى

(للبيع)

ميزان باركود الكتروني للسوبر ماركت والمحلات 30 كجم • ٣٠ كيلو جرام • ١٠.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

12/1/2020
صورة الاعلان: كوالين واقفال الكترونية

كوالين واقفال الكترونية

(للبيع)

تقوم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية بتوريد و تركيب الأقفال الإلكترونية بكافة أنواعها لأصحاب الفن.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

12/1/2020
صورة الاعلان: شاشات عرض اعلانية تفاعلية ذكية تاتش

شاشات عرض اعلانية تفاعلية ذكية تاتش

(للبيع)

شاشات العرض الاعلانية التفاعلية هى من الاجهزة الاكثر تطور فى عالم الاجهزة الالكترونية وفى مجال الدع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

12/1/2020
صورة الاعلان: مدربة رياضية

مدربة رياضية

(فرصة عمل)

مدربه رياضية شهادة جامعيه وخبرة كافية في مجال الرياضة.
العنوان:

الرياض - السعودية

40,000 ريال

12/1/2020
صورة الاعلان: اقفال الكترونيه

اقفال الكترونيه

(للبيع)

اقفال الفنادق الالكترونية سوف توفر لك اكثر من 50 % من استهلاكك بالكهرباء فمن خلال شركة رحاب التنمية .

2 ريال

12/1/2020
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