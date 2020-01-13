فرصة عمل وزيادة دخل - تسويق وبيع بالعمولة

(فرصة عمل)
|اذا كنت تبحث عن عمل حر او عمل اضافي في وقت فراغك او تريد زيادة دخلك الشهري ولا تريد التقيد بمواعيد عمل ثابتة ولا روتين وظيفي ؟ نحن شركة تقنية ونظم معلومات بالمملكة العربية السعودية تبحث عن مسوقين بالعمولة لبيع المواقع الالكترونية بعمولات مجزية ونستهدف السوق السعودي سواء الاشخاص او الشركات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد نبيل
|التليفون:
|966565620035
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- جدة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048843
2 ريال
5 دولار
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اتصل
5 دولار
5 دولار
2 ريال
3 ريال
5 دولار
1 ريال
اتصل
5 دولار
اتصل
40,000 ريال
2 ريال