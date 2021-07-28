فرصة عمل موظفين سوشيال ميديا بمرتبات مجزية

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تفاصيل الإعلان
موظفين سوشيال ميديا لاعلان علي المواقع والرد علي استفسارات العمل – السن من 18 : 55 عام – مؤهل متوسط شرط اجادة استخدام االنترنت – العمل لشفت 6 ساعات براتب 4000ج – طالب وخريجين ومعاشات – التأمينات اختيارية – زيادة سنوية 2 في السنة – 4 أيام إجازة في الشهر . التواصل خلال واتساب ( 01145224334)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mostafa Elsabagh
التليفون: 01145224334

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العنوان: شارع التسعين الجنوبي فيلا 402 الدور الارضي والاول- القاهرة الجديدة ـ التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/8/2021
رقم الإعلان: 2102343
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