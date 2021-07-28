فرصة عمل موظفين سوشيال ميديا بمرتبات مجزية

(فرصة عمل)
|موظفين سوشيال ميديا لاعلان علي المواقع والرد علي استفسارات العمل – السن من 18 : 55 عام – مؤهل متوسط شرط اجادة استخدام االنترنت – العمل لشفت 6 ساعات براتب 4000ج – طالب وخريجين ومعاشات – التأمينات اختيارية – زيادة سنوية 2 في السنة – 4 أيام إجازة في الشهر . التواصل خلال واتساب ( 01145224334)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mostafa Elsabagh
|التليفون:
|01145224334
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|العنوان:
|شارع التسعين الجنوبي فيلا 402 الدور الارضي والاول- القاهرة الجديدة ـ التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102343
1,000 جنيه
40 جنيه
260 جنيه
1,000 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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