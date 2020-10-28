فرصة عمل موظفة علاقات نزلاء

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تفاصيل الإعلان
موظفين عالقة نزالء ) بنات فقط ( يشترط اجادة لغة انجليزية + مظهر الئق وبدون حجاب – السن من 28 : 21 سنة – لغة انجليزية والمانية – راتب يبدأ من 4000ج ويصل الي 7000ج حسب الخبرة للتواصل علي الميل :Marinabaysands1994@gmail.com أ.أحمد محمد كود : 4059
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Marina BaySands
التليفون: 01067655383

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة – مصر الجديدة – 5 عمارات الميريلاند جسر السويس – الدور الـ 4 – مكتب 402 ( أقرب محطة مترو حدائق الزيتون )- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 7,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/10/2020
رقم الإعلان: 2070721
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صورة الاعلان: مطلوب للعمل #السعودية_#طباخين سخن عربي خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل #السعودية_#طباخين سخن عربي خبرة

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- في القاهرة مصر

•خبرة 5 سنوات •سبق له العمل فى فنادق كبرى •يحمل شهادة خبرة بمكان العمل ( شرط اساسي ) •(توفر .
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28/10/2020
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عاجل مطلوب لمجموعة فنادق كبري لفروعها بالرياض

(فرصة عمل)

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28/10/2020
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مساعد شيف ثالث

(فرصة عمل)

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مطلوب مساعد شيف ثالث من سن 18 : 35 سنة – لا يتم قبول الطالب – حاصل علي موقف نهائي من الجيش –راتب 300.
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25/10/2020
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ويتر لفندق

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب ويتر من سن 18 : 28 سنة – مؤهل متوسط – حاصل علي موقف نهائي من الجيش – راتب 3000ج + تبس عالي + ح.
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25/10/2020
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مساعد ويتر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

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شيف سخن

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22/10/2020
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صورة الاعلان: شيف غربي - في القاهرة مصر

شيف غربي

(فرصة عمل)

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22/10/2020
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مطلوب معلم شورما وشيف مشاوي ومساعد شورما للعمل بالسعوديه

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6/10/2020
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مطلوب شيف مأكولات بحريه للعمل بالإمارات

(فرصة عمل)

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مطلوب شيف مأكولات بحريه للعمل بالإمارات براتب مجزي وسكن واقامه وتأمين برجاء ارسال السيره الذاتيه علي.
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5/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب طباخه للعمل بالإمارات - في القاهرة مصر

مطلوب طباخه للعمل بالإمارات

(فرصة عمل)

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مطلوب بنت مصريه تجيد الطبخ للعمل بالإمارات براتب مجزي وسكن واقامه للتواضل برجاء ارسال السيره الذاتيه.
العنوان:

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5/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب موظف في مكتب سفر وسياحه للعمل بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب موظف في مكتب سفر وسياحه للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

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مطلوب للعمل بالسعوديه موظف في مكتب سفر وسياحه براتب مجزي وسكن واقامه وتأمين للتواصل برجاء ارسال السي.
العنوان:

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4/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب معلم شورما ومساعد ومساعد شورما للعمل بالسعوديه براتب مجزي وسكن واقامه - في القاهرة مصر

مطلوب معلم شورما ومساعد ومساعد شورما للعمل بالسعوديه براتب مجزي وسكن واقامه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب معلم شورما ومساعد شورما للعمل بالسعوديه براتب مجزي وسكن واقامه وتأمين للتواصل يرجي ارسال السير.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 ريال

3/10/2020
صورة الاعلان: كافيه للبيع 490م بعباس العقاد - في القاهرة مصر

كافيه للبيع 490م بعباس العقاد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كافيه للبيع 490م بعباس العقاد للبيع كافيه باول عباس العقاد بشارع اتجاهين مرخص تجارى واجهه كبيره عال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,000,000 جنيه

11/8/2020
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