فرصة عمل موظفة علاقات نزلاء

(فرصة عمل)
|موظفين عالقة نزالء ) بنات فقط ( يشترط اجادة لغة انجليزية + مظهر الئق وبدون حجاب – السن من 28 : 21 سنة – لغة انجليزية والمانية – راتب يبدأ من 4000ج ويصل الي 7000ج حسب الخبرة للتواصل علي الميل :Marinabaysands1994@gmail.com أ.أحمد محمد كود : 4059
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Marina BaySands
|التليفون:
|01067655383
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|العنوان:
|القاهرة – مصر الجديدة – 5 عمارات الميريلاند جسر السويس – الدور الـ 4 – مكتب 402 ( أقرب محطة مترو حدائق الزيتون )- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070721
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