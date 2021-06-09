فرصة عمل لطبيب اسنان في ولاية جنوب استراليا

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أستراليا (South Australia) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب طبيب اسنان لولاية جنوب استراليا ، خبرة خمس سنوات و اجتياز اختبارات ADC النهائية . راتب اساسي ١٠٠الف دولار سنويا زائد نسبة شهر اجازة مدفوع سنويا Dentapp@outlook.com.au
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Perfect Care Dental
التليفون: 0434 486 270

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العنوان: - Yorke Peninsula
South Australia -

أستراليا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100,000 دولار
تاريخ الإعلان: 9/6/2021
رقم الإعلان: 2096417
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