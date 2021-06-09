فرصة عمل لطبيب اسنان في ولاية جنوب استراليا

(فرصة عمل)
|مطلوب طبيب اسنان لولاية جنوب استراليا ، خبرة خمس سنوات و اجتياز اختبارات ADC النهائية . راتب اساسي ١٠٠الف دولار سنويا زائد نسبة شهر اجازة مدفوع سنويا Dentapp@outlook.com.au
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Perfect Care Dental
|التليفون:
|0434 486 270
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|العنوان:
|- Yorke Peninsula
South Australia - أستراليا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|9/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096417
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