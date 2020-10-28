فرصة عمل لايف جارد

(فرصة عمل)
|مطلوب اليف جارد شباب من سن 35 : 20 سنة – حاصل علي مؤهل متوسط علي االقل وموقف نهائي من الجيش – راتب 3000 : 2500 ج + حوافز شهرية + زيادات سنوية 2 في السنة - اقامة كاملة ) سكن – 3وجبات – انتقاالت ( – تأمينات كاملة ) صحي – اجتماعي ( – 23يوم عمل و7 إجازة للتواصل علي الميل :Marinabaysands1994@gmail.com أ.أحمد محمد كود : 4059
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Marina BaySands
|التليفون:
|01067655383
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القاهرة – مصر الجديدة – 5 عمارات الميريلاند جسر السويس – الدور الـ 4 – مكتب 402 ( أقرب محطة مترو حدائق الزيتون )- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070651
3,000 جنيه
2,500 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,300 جنيه
3,000 جنيه
2,500 جنيه
3,300 جنيه
3,000 جنيه
3,500 جنيه
3,200 جنيه
3,000 جنيه
3,250 جنيه