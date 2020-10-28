فرصة عمل لايف جارد

مطلوب اليف جارد شباب من سن 35 : 20 سنة – حاصل علي مؤهل متوسط علي االقل وموقف نهائي من الجيش – راتب 3000 : 2500 ج + حوافز شهرية + زيادات سنوية 2 في السنة - اقامة كاملة ) سكن – 3وجبات – انتقاالت ( – تأمينات كاملة ) صحي – اجتماعي ( – 23يوم عمل و7 إجازة للتواصل علي الميل :Marinabaysands1994@gmail.com أ.أحمد محمد كود : 4059