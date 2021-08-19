فرصة عمل كول سنتر ( بارت تيم )

(فرصة عمل)
|كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000 ج وشهر تدريب مدفوع الاجر شرط الالتزام في العمل واجادة استخدام الانترنت السن من – 18 : 55 سنة بزيادة سنوية كل – 6 شهور 6 % تامين صحي واجتماعي ( اختياري - 4 أيام إجازة ) يتم قبول الطلاب بجميع المراحل العمرية مؤهل متوسط علي الأقل للخريجين دوام جزئي - 6 ساعات . التواصل من خلال واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mostafa Elsabagh
|التليفون:
|01145224334
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|العنوان:
|شارع التسعين الجنوبي فيلا 402 الدور الارضي والاول- القاهرة الجديدة ـ التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103113
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه