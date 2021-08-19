فرصة عمل كول سنتر ( بارت تيم )

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تفاصيل الإعلان
كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000 ج وشهر تدريب مدفوع الاجر شرط الالتزام في العمل واجادة استخدام الانترنت السن من – 18 : 55 سنة بزيادة سنوية كل – 6 شهور 6 % تامين صحي واجتماعي ( اختياري - 4 أيام إجازة ) يتم قبول الطلاب بجميع المراحل العمرية مؤهل متوسط علي الأقل للخريجين دوام جزئي - 6 ساعات . التواصل من خلال واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mostafa Elsabagh
التليفون: 01145224334

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العنوان: شارع التسعين الجنوبي فيلا 402 الدور الارضي والاول- القاهرة الجديدة ـ التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/8/2021
رقم الإعلان: 2103113
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27/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مواظفين خدمة عملاة - في القاهرة مصر

مطلوب مواظفين خدمة عملاة

(فرصة عمل)

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خدمة عمالء door Out – يتم قبول جميع االعمار بحد اقصي 50 سنة – شرط لباقة الحديث والرقي بالتعامل – تام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

22/7/2021
صورة الاعلان: وظأيف سوشيال مديا - في القاهرة مصر

وظأيف سوشيال مديا

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين سوشيال ميديا لإلعالن علي المواقع والرد علي استفسارات العمالء – السن من 18 : 55 عام – مؤهل متو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

13/7/2021
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