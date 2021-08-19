فرصة عمل كول سنتر ( بارت تيم )

كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000 ج وشهر تدريب مدفوع الاجر شرط الالتزام في العمل واجادة استخدام الانترنت السن من – 18 : 55 سنة بزيادة سنوية كل – 6 شهور 6 % تامين صحي واجتماعي ( اختياري - 4 أيام إجازة ) يتم قبول الطلاب بجميع المراحل العمرية مؤهل متوسط علي الأقل للخريجين دوام جزئي - 6 ساعات . التواصل من خلال واتساب