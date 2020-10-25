فرصة عمل فني تبريد و تكييف

مطلوب فني تبريد وتكييف – السن 40 : 18 سنة – راتب 3500ج : 5000ج حسب الخبرة + زيادة سنوية 12% + تأمين صحي واجتماعي + العمل بشرم والغردقة والساحل والسخنة + إقامة كاملة ) سكن + 3وجبات + مواصالت ( + 23عمل و 7 إجازة – مؤهل اعدادي علي االقل للتواصل علي الميل :Marinabaysands1994@gmail.com أ.أحمد محمد كود : 4059