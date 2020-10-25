فرصة عمل فني تبريد و تكييف

(فرصة عمل)
|مطلوب فني تبريد وتكييف – السن 40 : 18 سنة – راتب 3500ج : 5000ج حسب الخبرة + زيادة سنوية 12% + تأمين صحي واجتماعي + العمل بشرم والغردقة والساحل والسخنة + إقامة كاملة ) سكن + 3وجبات + مواصالت ( + 23عمل و 7 إجازة – مؤهل اعدادي علي االقل للتواصل علي الميل :Marinabaysands1994@gmail.com أ.أحمد محمد كود : 4059
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Marina BaySands
|التليفون:
|01067655383
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|العنوان:
|القاهرة – مصر الجديدة – 5 عمارات الميريلاند جسر السويس – الدور الـ 4 – مكتب 402 ( أقرب محطة مترو حدائق الزيتون )- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070720
3,500 جنيه
3,000 جنيه
3,500 جنيه
3,000 جنيه
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