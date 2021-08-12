(فرصة عمل)
|تعلن شركة Nile Resort for tourism عن العمل بكبري مولات القاهرة أفراد أمن ومراقبين كاميرات : شفتات ( 8 ساعات راتب 2000 ج: 12 ساعة راتب 3000 ج) مؤهل متوسط – شباب فقط -توفير الاقامة لشفت 12 ساعة – تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية %12 - 26 يوم عمل و 4 أيام إجازة رقم الشركة للتواصل واتس 01062972973 كود301021144
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile Resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- القاهرة الكبري
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102384
2,500 جنيه
2,500 جنيه
2,500 جنيه
اتصل
3,250 جنيه
2,500 جنيه
4,500 جنيه
2,500 جنيه
2,500 جنيه
3,000 جنيه
1 جنيه
2,000 جنيه
اتصل
3,250 جنيه
2,500 جنيه