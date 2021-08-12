(فرصة عمل)

تعلن شركة Nile Resort for tourism عن طلب فني تبريد وتكييف لأقسام الصيانة بكبري الفنادق والقري السياحية - بشرم الشيخ والغردقة والجونة - السن من 18:40 سنة – لايشترط المؤهل - راتب 3500 :5000ج حسب الخبرة + حوافز ومكافات شهريه + زياده 2 في السنة - توفير الاقامة الكاملة ( السكن – 3 وجبات – انتقالات) - التعيين بعقد ثابت مسجل بتأمين صحي واجتماعي – 23 يوم عمل و 7 اجازة رقم الشركة للتواصل واتس 01062972973 كود301021144