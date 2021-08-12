(فرصة عمل)
|تعلن شركة Nile Resort for tourism عن طلب فني تبريد وتكييف لأقسام الصيانة بكبري الفنادق والقري السياحية - بشرم الشيخ والغردقة والجونة - السن من 18:40 سنة – لايشترط المؤهل - راتب 3500 :5000ج حسب الخبرة + حوافز ومكافات شهريه + زياده 2 في السنة - توفير الاقامة الكاملة ( السكن – 3 وجبات – انتقالات) - التعيين بعقد ثابت مسجل بتأمين صحي واجتماعي – 23 يوم عمل و 7 اجازة رقم الشركة للتواصل واتس 01062972973 كود301021144
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile Resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- شرم الشيخ
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102380
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