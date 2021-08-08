(فرصة عمل)
|مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره - السن من 18 : 40 عام- لا يشترط المؤهل - يوجد شفتات ( 8-12)رواتب تبدأ من 2000 : 2500 ج بدون خبرة - - اماكن العمل : القاهرة ) مدينة نصر – اكتوبر- التجمع – زايد – شبرا –وسط البلد ( - طبيعة المواقع : ) بنوك – شركات – كمبوندات – سفارات – فنادق – كوبري مولات مدينة نصر والتجمع بتوفير الاقامة ( السكن) - الترقية السريعة لدرجة مشرفين. رقم الشركة للتواصل واتس 01062972973 كود301021144
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile Resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- القاهرة-الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102066
2,500 جنيه
3,250 جنيه
2,500 جنيه
4,500 جنيه
2,500 جنيه
2,500 جنيه
3,000 جنيه
1 جنيه
2,000 جنيه
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3,250 جنيه
2,500 جنيه
3,250 جنيه
2,000 جنيه
3,000 جنيه