(فرصة عمل)

مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره - السن من 18 : 40 عام- لا يشترط المؤهل - يوجد شفتات ( 8-12)رواتب تبدأ من 2000 : 2500 ج بدون خبرة - - اماكن العمل : القاهرة ) مدينة نصر – اكتوبر- التجمع – زايد – شبرا –وسط البلد ( - طبيعة المواقع : ) بنوك – شركات – كمبوندات – سفارات – فنادق – كوبري مولات مدينة نصر والتجمع بتوفير الاقامة ( السكن) - الترقية السريعة لدرجة مشرفين. رقم الشركة للتواصل واتس 01062972973 كود301021144