(فرصة عمل)
|مطلوب أمن لكبري منشأت مدينة نصر ) بنوك – شركات ( من سن 20 : 40 عام -لايشترط المؤهل راتب من 1900 : 2500ج حسب شفت العمل - تواجد شفتات ( 8-12) ساعة - تامينات كاملة ) صحي – اجتماعي ( – توفير السكن للمغتربين – ترقيات سريعة رقم الشركة للتواصل واتس 01062972973 كود 301021144
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile Resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102065
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