(فرصة عمل)
|(بشرم والغردقة ) عمال نظافة / وزراعة – لايشترط المؤهل – معرفة القراءة والكتابة فقط - السن من 18: 35 سنة - راتب 2500 ج+ زيادة سنوية 12 % + سكن + 3وجبات + مواصلات – 23 يوم عمل و 7 إجازة - تامينات كاملة (صحي واجتماعي ) رقم الشركة للتواصل واتس 01062972973 كود301021144
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile Resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- شرم والغردقة
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102064
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