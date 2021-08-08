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مصر (جنوب سيناء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
(بشرم والغردقة ) عمال نظافة / وزراعة – لايشترط المؤهل – معرفة القراءة والكتابة فقط - السن من 18: 35 سنة - راتب 2500 ج+ زيادة سنوية 12 % + سكن + 3وجبات + مواصلات – 23 يوم عمل و 7 إجازة - تامينات كاملة (صحي واجتماعي ) رقم الشركة للتواصل واتس 01062972973 كود301021144
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Nile Resort for tourism
التليفون: 01062972973

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - شرم والغردقة
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/8/2021
رقم الإعلان: 2102064
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صورة الاعلان: فرصة عمل

فرصة عمل

(فرصة عمل)

مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000 ج + 500 ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين +.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: عيش حياه الرفاهيه وامتلك شاليه في احلي قري راس سدر

عيش حياه الرفاهيه وامتلك شاليه في احلي قري راس سدر

(للبيع)

معانا هتستمتع مع عيلتك في قريه روزا ريزورت في راس سدر و هتمتلك استوديو 56م (غرفه +حملم +مطبخ امريكن).
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: شاليه يتميز بالراحه والهدوء في روزا ريزورت

شاليه يتميز بالراحه والهدوء في روزا ريزورت

(للبيع)

الحق امتلك شاليهك في قريه روزا ريزورت في راس سدر وامتلك استوديو57م (غرفه +حمام +مطبخ امريكن ) وجاردن.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: انسي حر الصيف وامتلك شاليه يكون معاك طول السنه

انسي حر الصيف وامتلك شاليه يكون معاك طول السنه

(للبيع)

بمقدم بسيط هتمتلك شاليه بقريه روزا ريزورت في ارقي مكان في راس سدر بمساحه 62م (غرفه +حمام+ريسبشن +مطب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: عيش حياه الرفاهيه وامتلك شاليه بيطل علي احلي ىفيو علي البحر

عيش حياه الرفاهيه وامتلك شاليه بيطل علي احلي ىفيو علي البحر

(للبيع)

استمتع باحلي فيو في قريه روزا ريزورت راس سدر داخل مدينه راس سدر المميزه هتمتلك شاليه بمساحه 84م ( 2غ.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه في احلي مكان في راس سدر علي اطول فتره سداد

امتلك شاليه في احلي مكان في راس سدر علي اطول فتره سداد

(للبيع)

عشان عارفين انك عايز حاجه بمقدم بسيط وفتره سداد كبيره معانا هتلاقي كل ده في قريه روزا ريزورت راس سدر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: عيش واستمتع باجمل شاطي في البحر الاحمر

عيش واستمتع باجمل شاطي في البحر الاحمر

(للبيع)

في قريه روزا ريزورت راس سدر علي البحر مباشره ومساحه الشاليه 120م (2غرفه+2حمام +ريسبشن+مطبخ) واستمتع .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: شاليه صيفي شتوي في روزا راس سدر

شاليه صيفي شتوي في روزا راس سدر

(للبيع)

عشان عايزينك تفضل معانا طول السنه وفرنالك شاليه في كل المواصفات في قريه روزا ريزورت في راس سدر في ار.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: شاليه يتميز بالهدوء والجو المعتدل عشان تفضل معانا طول السنه

شاليه يتميز بالهدوء والجو المعتدل عشان تفضل معانا طول السنه

(للبيع)

عشان عارفينك وعارفين بتفكر في ايه وفرنالك في قريه روزا ريزورت في راس سدر في قلب مدينه راس سدر وامتل.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: في ريفيرا بيتش هتمتلك شاليهك متشطب وكمان بالفرش

في ريفيرا بيتش هتمتلك شاليهك متشطب وكمان بالفرش

(للبيع)

معانا عشان عارفين انك شايل هم الفرش وفرنلك شاليه في كل المميزات الي بتدور عليها في ريفيرا بيتش راس س.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: فرصة عمل

فرصة عمل

(فرصة عمل)

مطلوب أمن لكبري منشأت مدينة نصر ) بنوك – شركات ( من سن 20 : 40 عام -لايشترط المؤهل راتب من 1900 : 25.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: فرصة عمل

فرصة عمل

(فرصة عمل)

مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره - السن من 18 : 40 عام- لا يشترط المؤهل - يوجد شفتات ( 8-12).
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/8/2021
صورة الاعلان: شنط مدارس 2021

شنط مدارس 2021

(للبيع)

شنط مدارس 2021 . 01227777691 شنط مدارس كروشيه شنط مدارس جمله شنط مدارس بنات شنط مدارس اطفال شنط مدار.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: هوم كير سيرفس للخدمات المنزليه

هوم كير سيرفس للخدمات المنزليه

(فرصة عمل)

هوم كير للخدمات المنزليه والتمريض المنزلي ورعاية المسنين والاطفال ومكافحة الحشرات01027904477.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,000 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: امن داخل مول التجمع الخامس

امن داخل مول التجمع الخامس

(فرصة عمل)

#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,250 جنيه

8/8/2021
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