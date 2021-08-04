(فرصة عمل)
|مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000 ج + 500 ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين + سلف يومية + مواصلات داخلية مؤهل متوسط – السن من 18: 35 سنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية . رقم الشركة للتواصل واتس 01062972973 كود301021144
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile Resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102063
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