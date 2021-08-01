(فرصة عمل)
|تعلن شركة Nile Resort for tourism عن وظائف تسويق وإعلان علي المواقع الالكترونية بشفت 6 ساعات(صباحي من11: 5 - مسائى من 5 : 11)نظام عقد سنوى يضمن حقوق الموظف ) تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 2 في السنة - راتب 4000 ج أساسي بالعقد - يحصل المتقدم علي شهادة خبرة بعد 6 شهور من العمل واثبات الذات - السن من 18 : 55سنة - مؤهل متوسط - يتم قبول الطلاب . رقم الشركة للتواصل واتس 01062972973 كود 301021144
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile Resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101884
1,800 ريال
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