(فرصة عمل)
|تعلن شركة Nile Resort for tourism عن موظفين للرد علي العملاء وتحديد مواعيد لهم – القبول للشباب والبنات – السن من 18: 45 سنة لايشترط الخبرة -براتب أساسي 4000 ج + تامين صحي + تامين اجتماعي – لشفت 6 ساعات (صباحي أو مسائي ) – مؤهل متوسط. رقم الشركة للتواصل واتس 01062972973 كود 301021144
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile Resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101883
اتصل
4,000 جنيه
اتصل
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
4,000 جنيه
4,000 جنيه