(فرصة عمل)
|طلوب معلمين بريستا للعمل بأفخم كافي شوب VIP بسلطنة عمان الامتيازات : السكن و المواصلات و التغطية الصحية بالاضافة للاكل على حساب الشركة بشرط التوفر على خبرة في المجال الراتب يحدد على حسب الخبرة . للراغبين في التقدم لهدة الوظيفة المرجو الاتصال على الارقام التالية : 5.39.96.81.5 0 / 06.45.13.81.40
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة جاسم للتوظيف و الاستشارات المهنية
|التليفون:
|05.39.96.81.58 / 06.45.13.81.40
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|العنوان:
|شارع الحسن التاني مكاتب النخيل الطابق 3 رقم 25 تطوان.- تطوان
طنجة تطوان - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081897
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2,500 ريال
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4,000 ريال
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4,000 ريال