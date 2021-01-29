(فرصة عمل)

طلوب معلمين بريستا للعمل بأفخم كافي شوب VIP بسلطنة عمان الامتيازات : السكن و المواصلات و التغطية الصحية بالاضافة للاكل على حساب الشركة بشرط التوفر على خبرة في المجال الراتب يحدد على حسب الخبرة . للراغبين في التقدم لهدة الوظيفة المرجو الاتصال على الارقام التالية : 5.39.96.81.5 0 / 06.45.13.81.40