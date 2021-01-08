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المغرب (طنجة تطوان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب حراس و حارسات أمن للعمل في دولة الامارات العربية للمزيد من الاستفسار و طلب المعلومات المرجو الاتصال على مصلحة الزبناء على الارقام التالية 212539968158 / 212645138140
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة جاسم للتوظيف و الاستشارات المهنية
التليفون: 05.39.96.81.58 / 06.45.13.81.40

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع الحسن التاني مكاتب النخيل الطابق 3 رقم 25 تطوان.- تطوان
طنجة تطوان -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/1/2021
رقم الإعلان: 2079107
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: لدينا خادمات من المغرب للاستقدام السريع والمضمون

لدينا خادمات من المغرب للاستقدام السريع والمضمون

(طلب عمل)

لدينا خادمات من المغرب للاستقدام السريع والمضمون عاملات جادات من سن 21 سنة فما فوق الى 50 سنة لمزيد .

4,000 ريال

8/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب 6 نادلين للعمل بمجموعة مطاعم بقطر الراتب 1800 ريال قطري

مطلوب 6 نادلين للعمل بمجموعة مطاعم بقطر الراتب 1800 ريال قطري

(فرصة عمل)

مطلوب 6 نادلين للعمل بمجموعة مطاعم بقطر الراتب 1800 ريال قطري.
القسم: 

اتصل

8/1/2021
صورة الاعلان: tout le travaille marocaine a votre service

tout le travaille marocaine a votre service

(فرص)

master contact company est une société de recrutement de profils tel que : Femme de ménage, Baby Sit.

اتصل

6/1/2021
صورة الاعلان: tout le travaille marocaine a votre service

tout le travaille marocaine a votre service

(فرص)

master contact company est une société de recrutement de profils tel que : Femme de ménage, Baby Sit.

اتصل

6/1/2021
صورة الاعلان: فرصة عمل

فرصة عمل

(فرصة عمل)

تعلن شركة جاسم للتوظيف عن فرصة عمل بدولة قطر . مطلوب 112 سائق vip لركن السيارات. الراتب 1500ريال قط.

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: فرصة عمل

فرصة عمل

(فرصة عمل)

تعلن شركة جاسم للتوظيف عن عرض حراس الامن في دولة الامارات العربية المتحدة ♨️ مطلوب حراس.

اتصل

29/12/2020
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صورة الاعلان: مطلوب عدد 4 طباخات للعمل بقصر أميري بالامارات الراتب 3000 درهم اماراتي

مطلوب عدد 4 طباخات للعمل بقصر أميري بالامارات الراتب 3000 درهم اماراتي

(فرصة عمل)

شركة مستر كونطاكت توفر لكم عملات منزليات بحسب اختياركم هنا يمكنكم اجاد عملات نظافة و طبخات و مربيات .

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: خادمات للاستقدام من المغرب للخليج

خادمات للاستقدام من المغرب للخليج

(للبيع)

خادمات من المغرب للاستقدام السريع والارخص راتب ابتداء من 1500 ريال اتعاب ابتداء من 3500 ريال للمزيد .

4,000 ريال

14/12/2020
صورة الاعلان: أنا ابحث عن عمل في عرض الازياء و ليس لدي خبرة لكن اتوفر على جميع المواصفات

أنا ابحث عن عمل في عرض الازياء و ليس لدي خبرة لكن اتوفر على جميع المواصفات

(طلب عمل)

أنا ابحث عن فرصة عمل في مجال الازياء لباس تقليدي او فساتين لست محجبة مع العلم ليس لدي خبرة لكن اتوفر.

20,000 الدرهم

14/12/2020
صورة الاعلان: مكتب توفير عاملات من المغرب

مكتب توفير عاملات من المغرب

(طلب عمل)

مكتب توفير عاملات من المغرب لدينا خادمات - طباخات - خياطات - كوافيرات - سكرتيرات - بئعات من المغرب .

4,000 ريال

8/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب عاملة عاملة منزلية

مطلوب عاملة عاملة منزلية

(طلب عمل)

مطلوب عاملة منزلية لعائلة ميسورة تتكون من 3 افراد السن اقل من 40 سنة الراتب يحدد حسب الخبرة.

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب عاملة عاملة منزلية

مطلوب عاملة عاملة منزلية

(طلب عمل)

مطلوب عاملة منزلية لعائلة ميسورة تتكون من 3 افراد السن اقل من 40 سنة الراتب يحدد حسب الخبرة.

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب عاملة عاملة منزلية

مطلوب عاملة عاملة منزلية

(طلب عمل)

مطلوب عاملة منزلية لعائلة ميسورة تتكون من 3 افراد السن اقل من 40 سنة الراتب يحدد حسب الخبرة.

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب مربية

مطلوب مربية

(طلب عمل)

مطلوب مربية غير كبيرة في السن عشان يكون لها طول بال على الاطفال الراتب يحدد حسب الخبرة موفر السكن وا.

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: طلب عمل

طلب عمل

(طلب عمل)

أنا شاب مغربي عمري 41 سنة لا أتوفر على عمل رغم أنني أتكلم عدة لغات.
القسم: 

اتصل

5/12/2020
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