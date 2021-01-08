(فرصة عمل)
|مطلوب حراس و حارسات أمن للعمل في دولة الامارات العربية للمزيد من الاستفسار و طلب المعلومات المرجو الاتصال على مصلحة الزبناء على الارقام التالية 212539968158 / 212645138140
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة جاسم للتوظيف و الاستشارات المهنية
|التليفون:
|05.39.96.81.58 / 06.45.13.81.40
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع الحسن التاني مكاتب النخيل الطابق 3 رقم 25 تطوان.- تطوان
طنجة تطوان - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079107
4,000 ريال
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4,000 ريال
20,000 الدرهم
4,000 ريال
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