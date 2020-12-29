تعلن شركة جاسم للتوظيف عن فرصة عمل بدولة قطر . مطلوب 112 سائق vip لركن السيارات. الراتب 1500ريال قطري 8 ساعات من العمل 6 ايام عمل و يوم اجازة.السكن+المواصلات+التامين الصحي يوفر من طرف الشركة.و العديد من الامتيازات . ⁦مدة العقد : 4 سنوات قابلة للتجديد ⁩للراغبين في التقدم لهذه الوظيفة المرجوا الإتصال بنا على الأرقام التالية : ⁦☎️⁩ 05.39.96.81.58 📞 06.45.13.81.40📞 06.77.43.80.90 ⁦📌⁩أو زيارة مقر شركتنا بالعنوان التالي : 🏢 شارع الحسن الثاني مكاتب النخيل الطابق 3 رقم المكتب 25 تطوان / المغرب