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المغرب (طنجة تطوان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
تعلن شركة جاسم للتوظيف عن فرصة عمل بدولة قطر . مطلوب 112 سائق vip لركن السيارات. الراتب 1500ريال قطري 8 ساعات من العمل 6 ايام عمل و يوم اجازة.السكن+المواصلات+التامين الصحي يوفر من طرف الشركة.و العديد من الامتيازات . ⁦مدة العقد : 4 سنوات قابلة للتجديد ⁩للراغبين في التقدم لهذه الوظيفة المرجوا الإتصال بنا على الأرقام التالية : ⁦☎️⁩ 05.39.96.81.58 📞 06.45.13.81.40📞 06.77.43.80.90 ⁦📌⁩أو زيارة مقر شركتنا بالعنوان التالي : 🏢 شارع الحسن الثاني مكاتب النخيل الطابق 3 رقم المكتب 25 تطوان / المغرب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة جاسم للتوظيف و الاستشارات المهنية
التليفون: 0539968158 / 0645138140

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العنوان: شارع الحسن الثاني مكاتب النخيل الطابق 3 رقم 25 تطوان- تطوان
طنجة تطوان -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/12/2020
رقم الإعلان: 2078020
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فرصة عمل

(فرصة عمل)

- في طنجة تطوان المغرب

تعلن شركة جاسم للتوظيف عن عرض حراس الامن في دولة الامارات العربية المتحدة ♨️ مطلوب حراس.

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29/12/2020
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