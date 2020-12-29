(فرصة عمل)
|تعلن شركة جاسم للتوظيف عن فرصة عمل بدولة قطر . مطلوب 112 سائق vip لركن السيارات. الراتب 1500ريال قطري 8 ساعات من العمل 6 ايام عمل و يوم اجازة.السكن+المواصلات+التامين الصحي يوفر من طرف الشركة.و العديد من الامتيازات . مدة العقد : 4 سنوات قابلة للتجديد للراغبين في التقدم لهذه الوظيفة المرجوا الإتصال بنا على الأرقام التالية : ☎️ 05.39.96.81.58 📞 06.45.13.81.40📞 06.77.43.80.90 📌أو زيارة مقر شركتنا بالعنوان التالي : 🏢 شارع الحسن الثاني مكاتب النخيل الطابق 3 رقم المكتب 25 تطوان / المغرب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة جاسم للتوظيف و الاستشارات المهنية
|التليفون:
|0539968158 / 0645138140
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع الحسن الثاني مكاتب النخيل الطابق 3 رقم 25 تطوان- تطوان
طنجة تطوان - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078020
اتصل