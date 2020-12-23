(فرصة عمل)
|تعلن شركة جاسم للتوظيف عن عرض حراس الامن في دولة الامارات العربية المتحدة ♨️ مطلوب حراس الأمن🎈 ذكور وإيناث 🛑 العدد المطلوب : 120 حارس امن . 🔵 الراتب :2770 درهم اماراتي 💠6 أيام عمل و يوم راحة تحدده الشركة. 💠 السكن : مجاني . 💠 المواصلات : مجانية من السكن إلى العمل والعكس . 💠 تأمين الصحي : يوفر من طرف الشركة 💠 لباس الخدمة متوفر من الشركة 💠 مدة عقد العمل : سنتان قابلة للتجديد ☑️للراغبين في التقدم لهذه الوظيفة او لاي استفسار المرجوا الإتصال بنا : ☎️ 05.39.96.81.58 / 06.45.13.81.40
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة جاسم للتوظيف و الاستشارات المهنية
|التليفون:
|05.39.96.81.58 / 06.45.13.81.40
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|العنوان:
|شارع الحسن التاني مكاتب النخيل الطابق 3 رقم 25 تطوان.- تطوان
طنجة تطوان - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077978
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