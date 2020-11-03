(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فني تبريد وتكييف عمل بنظام الاسبلت والمركزي والاتشلر شباب من سن 20 : 40 سنة – العمل بفنادق الشركة بشرم الشيخ والغردقة – توفير الاقامة الكاملة ( سكن – 3وجبات – انتقالات ) – توفير التأمين الصحي والاجتماعي – عمل 23 يوم و 7 اجازة – ترقيات سريعة بعد اول 3 شهور – الزياده في الراتب 2 في السنة – راتب اساسي 2500 مبديء يزيد بعد التزام اول 3 شهور - بخلاف الحوافز الشهرية والزيادات السنوية للتواصل والاستفسار ا.محمد 01205417955
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد سعيد
التليفون: 01205417955

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - شرم الشيخ
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/11/2020
رقم الإعلان: 2071829
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: اثاث شركات متنوع خلايا عمل مكاتب مكتبات طاولات اجتماعات اوفيس وود فرنتشر

اثاث شركات متنوع خلايا عمل مكاتب مكتبات طاولات اجتماعات اوفيس وود فرنتشر

(للبيع)

اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بحديقة واسعة بمقدم311000

امتلك شاليهك بحديقة واسعة بمقدم311000

(للتقسيط)

امتلك شاليه من روزا بحديقة كبيرة واستمتع باجمل فيو علي البحر بمساحة 100م (2غرفة + حمام +مطبخ امريكي .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

311,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: استمتع بحفلات الباربكيو واملك شاليهة بروف في العين السخنة

استمتع بحفلات الباربكيو واملك شاليهة بروف في العين السخنة

(للبيع)

الاجازة مش بتحلي غير بلمة العيلة و الاصحاب امتلك شاليهك علي البحر شالية بروف للحفلات بمساحة 110م(2غر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

297,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: فرح الاولاد وامتلك شاليهك بجاردن في العين السخنة

فرح الاولاد وامتلك شاليهك بجاردن في العين السخنة

(للبيع)

فرصة مش يتكرر كتير امتلك شاليه بحديقةكبيرة بمساحة 100م (2غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +جار.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

311,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بروف بمقدم297000 في العين السخنة

امتلك شاليهك بروف بمقدم297000 في العين السخنة

(للتقسيط)

كل بتحلم بيه هتلاقيه عندنا روزا بتوفرلك شاليهك بروف لحفلات الشواه بمساحة 100م (2غرفة + حمام +مطبخ ام.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

297,000 جنيه

10/11/2020
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صورة الاعلان: اسمتع بكل دقيقة من وقتك وامتلك شاليه في الهين السخنة

اسمتع بكل دقيقة من وقتك وامتلك شاليه في الهين السخنة

(للتقسيط)

خليك قريب من جميع خدماتك وامتلك شاليهك في راس سدر بحديقة بمساحة100م(2غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبش.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

31,100 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

چـاسـي بـاك صُـنـاع الـمـلـوك 👑 👌 الملك الكبير باعلى جودة فقط من چاسي باك 👌&.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

اطلب الان علبة ورقية مقاسات 520 CC و 390 CC بالغطا الشفاف👌😎💯 فقط من چاسي باك.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP فائقة الجودة

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP فائقة الجودة

(للبيع)

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP فائقة الجودة يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP فائقة الجودة

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP فائقة الجودة

(للبيع)

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP فائقة الجودة يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: اقوى أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 8CH

اقوى أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 8CH

(للبيع)

اقوى أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 8CH تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: اقوى أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 8CH

اقوى أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 8CH

(للبيع)

اقوى أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 8CH تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP PIR

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP PIR

(للبيع)

يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهند.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: أحدث أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 16CH

أحدث أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 16CH

(للبيع)

يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهند.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

10/11/2020
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