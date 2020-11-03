(فرصة عمل)
|مطلوب فني تبريد وتكييف عمل بنظام الاسبلت والمركزي والاتشلر شباب من سن 20 : 40 سنة – العمل بفنادق الشركة بشرم الشيخ والغردقة – توفير الاقامة الكاملة ( سكن – 3وجبات – انتقالات ) – توفير التأمين الصحي والاجتماعي – عمل 23 يوم و 7 اجازة – ترقيات سريعة بعد اول 3 شهور – الزياده في الراتب 2 في السنة – راتب اساسي 2500 مبديء يزيد بعد التزام اول 3 شهور - بخلاف الحوافز الشهرية والزيادات السنوية للتواصل والاستفسار ا.محمد 01205417955
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد سعيد
|التليفون:
|01205417955
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|العنوان:
|- شرم الشيخ
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071829
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