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تفاصيل الإعلان
بمولات القاهرة الكبرى (امن اداري )– السن من 18 : 35 سنة – شفت 8 ساعات2000 : 2500ج – القبول من مؤهل متوسط – يتحدد الراتب طبقا للمؤهل – إجازة 4 أيام في الشهر – تامين صحي واجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة - أماكن عمل بالتجمع والرحاب واكتوبر ومدينة نصر - المطلوب (أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هاله محمود
التليفون: 01003950358

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العنوان: عين شمس- عين شمس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/3/2020
رقم الإعلان: 2056178
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صورة الاعلان: فرصة عمل - في القاهرة مصر

فرصة عمل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن وحراسات داخلي وخارجي ) مولات – شركات – كمبوندات ( – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 3000.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/3/2020
صورة الاعلان: امن داخل مول ادارى داخل اكتوبر - في القاهرة مصر

امن داخل مول ادارى داخل اكتوبر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن إد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,200 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: امن وحراسات - في القاهرة مصر

امن وحراسات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن وحراسات داخلي وخارجي ( مولات – شركات –كمبوندات ) – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 2500ج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: امن داخل مجمع سكنى اكتوبر - في القاهرة مصر

امن داخل مجمع سكنى اكتوبر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

11/2/2020
صورة الاعلان: امن ادارى داخل مول - في القاهرة مصر

امن ادارى داخل مول

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن إد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,100 جنيه

29/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب افراد امن وحراسة - في القاهرة مصر

مطلوب افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب افراد امن وحراسة للعمل فورا لدي كبري شركات الامن بمرتبات مجزية وتامينات اجتماعية واقامة للمغتر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

30,000 جنيه

27/1/2020
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صورة الاعلان: مطلوب افراد امن وحراسه - في القاهرة مصر

مطلوب افراد امن وحراسه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

فرصة عمل مطلوب افراد امن وحراسة للعمل 8ساعات و 12 ساعة في كبري شركات الامن للعمل بمواقع مختلفة مرتبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: امن ادارى داخل مجمع سكنى - في القاهرة مصر

امن ادارى داخل مجمع سكنى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: فرصه عظيمه لن تتكرر للعمل في مجال الامن - في القاهرة مصر

فرصه عظيمه لن تتكرر للعمل في مجال الامن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في العديد من المواقع الهامة افراد امن بمرتب يبدأ من 2700 جنيه الى 3500 جنيه الاجازة 5.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/1/2020
صورة الاعلان: امن ادارى داخل قريه سياحيه الساحل الشمالى - في القاهرة مصر

امن ادارى داخل قريه سياحيه الساحل الشمالى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن إد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: امن ادارى داخل مول - في القاهرة مصر

امن ادارى داخل مول

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن إد.
العنوان:

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القسم: 

3,100 جنيه

17/12/2019
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