(فرصة عمل)

مساعد ويتر خبرة او بدون خبرة بمؤهل متوسط علي الأقل وراتب 3000ج – بدوام كلي وإقامة كاملة : سكن و3وجبات ومواصلات – 23 يوم عمل و 7 أيام إجازة – تأمينات كاملة صحي واجتماعي – السن من 19 : 28 سنة – لا يقبل الطلاب – يقبل من هو حاصل علي موقف نهائي من التجنيد – العمل بأماكن : شرم والغردقة والعين السخنة - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة