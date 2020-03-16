(فرصة عمل)

باص بوي (مساعد ويتر) – بفنادق ومنتجعات سياحية – السن من 19 : 28 سنة – لا يقبل الطلاب – المتقدم يجب ان يكون حاصل علي موقف نهائي من التجنيد – مؤهل متوسط – دوام كلي – تامين صحي – تامين اجتماعي – زيادة سنوية مرتين في السنة - 23 يوم عمل و 7 أيام إجازة - راتب 3000ج – إقامة كاملة و3وجبات ومواصلات ) بأماكن : شرم الشيخ – الغردقة – العين السخنة - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خالل 3 أيام من المقابلة