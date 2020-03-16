(فرصة عمل)
|باص بوي (مساعد ويتر) – بفنادق ومنتجعات سياحية – السن من 19 : 28 سنة – لا يقبل الطلاب – المتقدم يجب ان يكون حاصل علي موقف نهائي من التجنيد – مؤهل متوسط – دوام كلي – تامين صحي – تامين اجتماعي – زيادة سنوية مرتين في السنة - 23 يوم عمل و 7 أيام إجازة - راتب 3000ج – إقامة كاملة و3وجبات ومواصلات ) بأماكن : شرم الشيخ – الغردقة – العين السخنة - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خالل 3 أيام من المقابلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هاله محمود
|التليفون:
|01003950358
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|العنوان:
|عين شمس- عين شمس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056176
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200 ريال
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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