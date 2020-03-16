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تفاصيل الإعلان
كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000ج وشهر تدريب مدفوع الاجر شرط الالتزام في العمل واجادة استخدام الانترنت – السن من 18 : 55 سنة – بزيادة سنوية كل 6 شهور 6% - تامين صحي واجتماعي (اختياري) – 4 أيام إجازة – يتم قبول الطلاب بجميع المراحل العمرية – مؤهل متوسط علي الأقل للخريجين - دوام جزئي 6 ساعات - وظائف السوشيال ميديا (كول سنتر – خدمة عمالء – ادخال بيانات – داتا انتري – تسويق ) المطلوب ( صورة شخصية – صورة للبطاقة أو صورة لشهادة الميلاد ) إستلام العمل في نفس المقابلة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هاله محمود
التليفون: 01003950358

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العنوان: عين شمس- عين شمس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/3/2020
رقم الإعلان: 2056175
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فرصة عمل خدمة عملاء - في القاهرة مصر

فرصة عمل خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 4000جنيه – شباب وبنات – طلاب وخريجين – السن من 18 : 55 سنة – شرط لب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/3/2020
صورة الاعلان: خدمه عملاء - في القاهرة مصر

خدمه عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

• موظفات – موظفين / شباب وبنات / السن من 18 : 45 سنة – خدمة عمالء ورد علي استفسارات العمالء براتب 40.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: مدخلين بيانات - في القاهرة مصر

مدخلين بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخل بيانات – خبرة او بدون خبرة Part Time - السن من 18 : 40 سنة – راتب أساسي + تامين صحي + تامين اجت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

30,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: خدمة عملاء براتب ثابت 3000ج يذكر في العقد - الشفت 6 ساعات - يتم قبول الطلا - في القاهرة مصر

خدمة عملاء براتب ثابت 3000ج يذكر في العقد - الشفت 6 ساعات - يتم قبول الطلا

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء براتب ثابت 3000ج يذكر في العقد - الشفت 6 ساعات - يتم قبول الطلاب - السن من 18 : 45 سنة – .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

29/2/2020
صورة الاعلان: فرصه عمل - في القاهرة مصر

فرصه عمل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمه عملاء وكول سنتر براتب 3000 شفت 6 ساعات من الشركه فلعباسيه او من البيت اونلاين بنفس الراتب بتيجي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: خدمة عملاء - في القاهرة مصر

خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 3000جنيه – شباب وبنات – طلاب وخريجين – السن من 18 : 55 سنة – شرط لب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

25/2/2020
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صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالرياض موظفين استقبال - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالرياض موظفين استقبال

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالرياض موظفين استقبال موظفين استقبال (خبره في مجال الفنادق لا تقل عن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا لشركه عقاريه كبري بمدينه نصر سكرتاريه - في القاهرة مصر

مطلوب فورا لشركه عقاريه كبري بمدينه نصر سكرتاريه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فورا لشركه عقاريه كبري بمدينه نصر سكرتاريه علي درايه بمواقع التواصل الاجتماعي والتسويق الاليكت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالرياض - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالرياض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالرياض موظفين استقبال موظفين استقبال (خبره في مجال الفنادق لا تقل عن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

15/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب 2 موظف مبيعات تذاكر - في القاهرة مصر

مطلوب 2 موظف مبيعات تذاكر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب 2 موظف مبيعات تذاكر خبره لا تقل عن 3 سنوات - لغة انجليزية جيده جدا - شهادة IATA- للعمل لدي شرك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: خريجات كلية تجارة شعبة محاسبة - في القاهرة مصر

خريجات كلية تجارة شعبة محاسبة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركة هاى باور للصناعة والتجارة والخدمات بحدائق القبة عن رغبتها في تعيين خريجات كلية تجارة شعبة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب ‏خريجين_للعمل بمجال ‏خدمة_العملاء بمجال الاتصالات - في القاهرة مصر

مطلوب ‏خريجين_للعمل بمجال ‏خدمة_العملاء بمجال الاتصالات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

المميزات لراتب2700 جنية (حوافز شهرية ) يوم الاجازة (الجمعةوالسبت ) و ايام العمل من الاحد الى الخم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: مـطلوب بنات للعـمل تلى سيلز بمرتب مجزى - في القاهرة مصر

مـطلوب بنات للعـمل تلى سيلز بمرتب مجزى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

فرصة المستقبل : لن تتكر للشباب الجاد والطموح اناث فقط . للتعين فورا لشركة تسويق كبرى بفروعها الجدي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/12/2019
صورة الاعلان: مـطلوب بنات للعـمل تلى سيلز بمرتب مجزى - في القاهرة مصر

مـطلوب بنات للعـمل تلى سيلز بمرتب مجزى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

فرصة المستقبل : لن تتكر للشباب الجاد والطموح اناث فقط . للتعين فورا لشركة تسويق كبرى بفروعها الجد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

23/12/2019
صورة الاعلان: مـطلوب بنات للعـمل تلى سيلز بمرتب مجزى - في القاهرة مصر

مـطلوب بنات للعـمل تلى سيلز بمرتب مجزى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

فرصة المستقبل : لن تتكر للشباب الجاد والطموح اناث فقط . للتعين فورا لشركة تسويق كبرى بفروعها الجدي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

19/12/2019
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