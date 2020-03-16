(فرصة عمل)
|أمن وحراسات داخلي وخارجي ) مولات – شركات – كمبوندات ( – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 3000ج – شفت 12 ساعة – تامين صحي – تامين اجتماعي – زيادة سنوية مرتين في السنة – شباب فقط – يقبل بها الطلاب – الاجازة 4 أيام - بتوفير السكن بأماكن : (التجمع – الرحاب – أكتوبر )- المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هاله محمود
|التليفون:
|01003950358
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|العنوان:
|عين شمس- عين شمس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056174
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