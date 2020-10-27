فرصة عمل عمال انتاج

طلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000ج + 500ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين + سلف يومية + مواصالت داخلية – مؤهل متوسط – السن من 35 : 18 سنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة + حوافز ومكافات للتواصل علي الميل :Marinabaysands1994@gmail.com أ.أحمد محمد كود : 4059