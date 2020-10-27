فرصة عمل عمال انتاج

(فرصة عمل)
|طلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000ج + 500ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين + سلف يومية + مواصالت داخلية – مؤهل متوسط – السن من 35 : 18 سنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة + حوافز ومكافات للتواصل علي الميل :Marinabaysands1994@gmail.com أ.أحمد محمد كود : 4059
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Marina BaySands
|التليفون:
|01067655383
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|العنوان:
|القاهرة – مصر الجديدة – 5 عمارات الميريلاند جسر السويس – الدور الـ 4 – مكتب 402 ( أقرب محطة مترو حدائق الزيتون )- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070722
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