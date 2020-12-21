فرصة عمل بشركة هندسية كبرى بمدينة نصر - القاهرة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فرصة عمل بشركة هندسية كبرى بمدينة نصر - القاهرة - في القاهرة مصر

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مطلوب للعمل من سكان القاهرة فقط "خريجين مؤهل عالي" للعمل بشركة ENGOSOFT للتدريب والإستشارات الهندسية بمصر Digital Sales Representative خبرى لا تقل عن 3 سنوات / او سنة واحدة بالمجال على الأقل مواعيد العمل 8 ساعات من ١٠ صباحاً الي 6 مساءً مسؤوليات العمل 1)توفير تجربة تسوق ممتازة للعملاء على موقع الويب وإشراك العميل بلطف ودعم مهنيين 2)مساعدة العملاء في تحديد العناصر أو توفير البدائل 3)تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب للعميل 4)شرح خيارات الفوترة المتاحة 5)المساعدة في التنقل في الموقع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد الصادق
التليفون: 01060771922

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العنوان: مدينة نصر امتداد مكرم عبيد- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/12/2020
رقم الإعلان: 2077031
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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21/12/2020
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(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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21/12/2020
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21/12/2020
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موظفين تسويق : طلاب وخريجين : شفت 6 ساعات : راتب 4000ج

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- في القاهرة مصر

موظفين تسويق : طلاب وخريجين : شفت 6 ساعات : راتب 4000ج – تامي صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية مرتي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

21/12/2020
صورة الاعلان: موظفين لعمل إعلانات للشركة براتب شهري 4000ج وزيادة سنوية 2 في السنة - في القاهرة مصر

موظفين لعمل إعلانات للشركة براتب شهري 4000ج وزيادة سنوية 2 في السنة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين لعمل إعلانات للشركة براتب شهري 4000ج وزيادة سنوية 2 في السنة وتامين صحي وتامين اجتماعي – لشفت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

21/12/2020
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