فرصة عمل بشركة هندسية كبرى بمدينة نصر - القاهرة

مطلوب للعمل من سكان القاهرة فقط "خريجين مؤهل عالي" للعمل بشركة ENGOSOFT للتدريب والإستشارات الهندسية بمصر Digital Sales Representative خبرى لا تقل عن 3 سنوات / او سنة واحدة بالمجال على الأقل مواعيد العمل 8 ساعات من ١٠ صباحاً الي 6 مساءً مسؤوليات العمل 1)توفير تجربة تسوق ممتازة للعملاء على موقع الويب وإشراك العميل بلطف ودعم مهنيين 2)مساعدة العملاء في تحديد العناصر أو توفير البدائل 3)تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب للعميل 4)شرح خيارات الفوترة المتاحة 5)المساعدة في التنقل في الموقع