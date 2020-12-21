فرصة عمل بشركة هندسية كبرى بمدينة نصر - القاهرة

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل من سكان القاهرة فقط "خريجين مؤهل عالي" للعمل بشركة ENGOSOFT للتدريب والإستشارات الهندسية بمصر Digital Sales Representative خبرى لا تقل عن 3 سنوات / او سنة واحدة بالمجال على الأقل مواعيد العمل 8 ساعات من ١٠ صباحاً الي 6 مساءً مسؤوليات العمل 1)توفير تجربة تسوق ممتازة للعملاء على موقع الويب وإشراك العميل بلطف ودعم مهنيين 2)مساعدة العملاء في تحديد العناصر أو توفير البدائل 3)تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب للعميل 4)شرح خيارات الفوترة المتاحة 5)المساعدة في التنقل في الموقع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد الصادق
|التليفون:
|01060771922
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|العنوان:
|مدينة نصر امتداد مكرم عبيد- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077031
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه